Cyberpunk 2077: les versions PS4 et Xbox One décevantes pour plusieurs joueurs

Pendant un moment, on pensait vraiment devoir attendre jusqu’en 2077, mais, finalement, ce n’est pas le cas: Cyberpunk 2077 est bel et bien paru ce jeudi sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Or, selon plusieurs, le titre de CD Projekt Red aurait peut-être mérité de passer un peu plus de temps sur la table à dessin avant de débarquer sur les tablettes.

En ce sens, bon nombre de joueurs ont partagé, au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux, différents bogues et d'autres extraits un peu gênants de Cyberpunk 2077, qui aurait visiblement de la difficulté à offrir une expérience de qualité sur PS4 et Xbox One.

Que ce soit sur Twitch ou les réseaux sociaux, des internautes se plaignent, preuves à l’appui, de ralentissements, de résolutions anormalement basses, de textures et d'objets qui prennent du temps à apparaître (et disparaissent subitement), de personnages angulaires ou encore d’une surutilisation du flou et du lissage.

Imagine defending this. Cyberpunk 2077 is a terrible game. Base PS4 footage. pic.twitter.com/uHTmMACi3R — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) December 9, 2020

This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO — Andrew (@ajb1310) December 10, 2020

D’autres, encore moins chanceux, ont mentionné que le jeu «plantait» tout simplement sur leur console de génération précédente.

Fix the game on base Ps4 consoles please. What is that 720p resolution? Frame drops , blurry visuals, crashes ! What the hell guys. This game ruined our experience and no doubt it’s gonna worst experience ever pic.twitter.com/5GElsWbOuD — cyberpunk_but_720p_R (@delaypubk2077) December 10, 2020

Et, déjà, des montages humoristiques commencent à apparaître...

cyberpunk 2077 runs at 720p on the original xbox and ps4



bruh i can't 😩 pic.twitter.com/nZ9Zxqa3qF — TmarTn (@TmarTn) December 10, 2020

À la défense du développeur, dans certains cas, les extraits partagés ont été captés dans une version du jeu qui n’avait pas encore reçu la plus récente mise à jour, censée corriger plusieurs problèmes.

Par contre, d’autres usagers ont mentionné que même avec la dernière patch, Cyberpunk 2077 continuait de présenter plusieurs bogues importants, alors que les exemples de l’instabilité et de la mauvaise optimisation du jeu sur PS4 et Xbox One continuent à se multiplier sur le web.

Une publication sur Reddit à ce sujet, intitulée «Ce jeu n’est pas terminé et est un désastre total sur le plan des graphismes et de l’application des textures», recueille d’ailleurs en ce moment plus de 11 000 commentaires, 18 heures après sa mise en ligne.

Rappelons qu’au moment de reporter pour une troisième fois la sortie de Cyberpunk 2077 en octobre dernier, CD Projekt Red avait mentionné que son équipe avait besoin de davantage de temps pour optimiser, justement, les versions PS4 et Xbox One du jeu.

Toutefois, un vice-président du studio polonais, Michał Nowakowski, avait alors dit, pendant une téléconférence avec les investisseurs de l’entreprise au sujet du énième report, qu’il n’y avait «pas de problème» avec lesdites versions du jeu, même si elles devaient encore être optimisées.

Une expérience qui varie sur PC

Du côté de la version PC de Cyberpunk 2077, l’expérience semble profondément varier d'un joueur à l'autre, en fonction notamment de leur configuration matérielle.

Ainsi, si certains disent ne pas rencontrer trop de difficultés et aimer le titre dans son ensemble, d’autres ne peuvent s’empêcher de voir leur périple dans Night City alourdi par différents bogues.

Par exemple, Christine, notre collègue chez Pèse sur start, a été témoin de plusieurs problèmes techniques après avoir passé quelques heures avec le titre, sur un PC doté d’une assez bonne configuration.

Certes, aucun de ces bogues ne l’a forcée à relancer sa partie ou à manquer un moment important du jeu. En espérant que ce soit le cas pour vous aussi...

