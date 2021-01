The Medium: 14 minutes de gameplay pour découvrir le nouveau titre d’horreur de Bloober Team

En attendant que Konami se décide à dévoiler un nouveau Silent Hill, The Medium, le prochain titre de Bloober Team risque fort bien de régaler les fans d’horreur et d’ambiances glauques.

• À lire aussi: Suicide Squad: Jared Leto veut que David Ayer sorte sa version du film

• À lire aussi: Janvier 2021: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S

Pour nourrir les attentes de ceux-ci, le studio polonais, également derrière Layers of Fear et Blair Witch, a d’ailleurs partagé une longue bande-annonce du jeu ce lundi, présentant plus en détail les mécaniques peu conventionnelles du gameplay.

Prévu pour le 28 janvier sur Xbox Series X/S et PC, The Medium vous mettra ainsi, comme son nom l’indique assez bien, aux commandes de Marianne, une voyante capable d’explorer deux univers (le monde réel et le monde des esprits) à la fois.

Dans une aventure à la troisième personne, on jonglera donc entre les dimensions, alors qu’on aura même l’occasion de progresser dans les deux mondes en même temps, grâce à une vue en écran scindé. Globalement, on peut donc s’attendre à des énigmes, à des éléments d’enquête et à plusieurs passages d’infiltration.

En tout cas, si on en juge par ce nouvel extrait diffusé par Bloober Team, ça promet!

Rejoignez notre serveur Discord!