Cyberpunk 2077: après l’internet au grand complet, l’Office polonais de la protection du consommateur tombe sur le cas de CD Projekt Red

Un autre jour, un autre pot qui tombe sur la tête de CD Projekt Red. Le studio polonais serait désormais dans la mire de l’Office polonais de la concurrence et de la protection du consommateur (UOKiK), qui a ouvert une enquête au sujet de la sortie difficile de Cyberpunk 2077 sur consoles.

• À lire aussi: Essai: Cyberpunk 2077 est le pire jeu de 2020 et le meilleur jeu de 2020

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: quatre fois moins de joueurs sur Steam, un mois après sa sortie

Interrogée par le journal polonais d’affaires Dziennik Gazeta Prawna, la porte-parole de l’organisme gouvernemental, Małgorzata Cieloch, a confirmé que des discussions étaient en cours avec CD Projekt Red, notamment au sujet des gestes que comptait poser le studio afin d’assurer le bon fonctionnement du jeu sur toutes les plateformes.

«Nous vérifierons comment le fabricant travaille pour amener des corrections ou résoudre des difficultés qui empêchent le jeu de fonctionner sur différentes consoles, mais aussi comment il entend agir envers les personnes qui ont déposé des plaintes et qui sont insatisfaites de leur achat en raison de l'incapacité de jouer au jeu sur leur équipement, malgré les assurances précédentes du fabricant [que ce serait possible]», peut-on lire dans la déclaration (grâce à l’aide de Google Traduction).

Selon un avocat également rejoint par la publication polonaise, il ne serait pas impossible que CD Projekt Red soit accusé, en fin de compte, de «pratiques commerciales déloyales».

En ce sens, si l’Office polonais de la protection du consommateur juge que l’entreprise a bel et bien été malhonnête envers les consommateurs lors du lancement de Cyberpunk 2077 et qu’elle n’en fait pas assez pour redresser la situation, le studio pourrait écoper d’une amende très salée. D’après les réglementations en vigueur, celle-ci pourrait atteindre jusqu’à 10% du revenu annuel de CD Projekt Red.

Rappelons que le développeur devra également faire face à un recours collectif, qui stipule que l’entreprise aurait menti aux investisseurs au sujet de l’état du jeu à sa sortie sur PS4 et Xbox One.

Malgré tout, Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 10 décembre sur PS4, Xbox One et PC. Le titre a toutefois été retiré du PlayStation Store une semaine après sa parution et n'y est toujours pas de retour.

Suivez-nous sur Twitch!