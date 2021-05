Avatar 2: James Cameron plus préoccupé par la relance des cinémas que le succès de son prochain film

James Cameron ne concentre pas son attention sur l’éventuel succès d'Avatar 2 au box-office. C’est plutôt la relance des cinémas qui occupe en ce moment son esprit.

Le premier Avatar a récemment dépassé Avengers: Endgame, devenant le film le plus rentable de tous les temps, avec plus de 2,8 milliards de dollars au box-office mondial et le réalisateur se prépare maintenant à sortir sa suite très attendue, Avatar 2.

Cependant, lors d'une apparition dans The Tonight Show, James Cameron a rappelé à l'animateur Jimmy Fallon que lors des 12 derniers mois, certaines chaînes de cinéma avaient dû mettre la clé sous la porte à cause de la pandémie, alors que des films avaient été retardés ou étaient directement sortis sur les services de streaming.

Ce faisant, le réalisateur s’est dit plus préoccupé par la relance de l'industrie du cinéma que par ce que rapportera la suite d'Avatar.

«Tout le monde en fait des tonnes avec [les résultats au box-office], mais la vérité, ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, c'est de retourner au cinéma. Espérons que nous pourrons encore avoir des films comme celui-là, Endgame et Avatar et les grands films Marvel et tout ça, des films qui peuvent rapporter 1 ou 2 M$», a-t-il expliqué.

Avatar 2 doit arriver dans les cinémas en décembre 2022 et on y retrouvera Sam Worthington, Zoe Saldana et Giovanni Ribisi, ainsi que deux nouvelles venues: Kate Winslet et Edie Falco.

