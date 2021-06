WarioWare débarque sur la Nintendo Switch avec Get It Together [VIDÉO]

Wario, l’un des meilleurs personnages de Nintendo (oui, on l’a dit), sera enfin de retour dans un tout nouveau jeu pour la Switch le 10 septembre prochain, intitulé WarioWare: Get It Together.

Dévoilé ce mardi lors d’un Nintendo Direct à l’occasion de l’E3, WarioWare: Get It Together proposera une fois de plus un festin de microjeux, aussi déjantés les uns que les autres, qui ne prendront que quelques secondes chacun à compléter.

Cela dit, un élément nouveau fait son apparition dans Get It Together: un mode coopératif à deux joueurs qui vous permettra de faire équipe avec un ami pour résoudre une série d’hilarants défis.

Bref, le principe du titre sera encore une fois assez simple, alors que le contenu continuera visiblement d’être tordu à souhait. En d’autres mots, si vous êtes étrangers à la franchise WarioWare, on vous conseille très fort de visionner la bande-annonce ci-dessus pour vous faire une idée.

Rappelons que le dernier volet de la série remonte à 2018 sur console portable, avec WarioWare Gold, et à 2013 sur console de salon, avec Game & Wario sur l’obscure Wii U.

