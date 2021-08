Cyberpunk 2077: les premiers DLC ajouteront... deux vestes de cuir et une nouvelle voiture

Les premiers DLC de Cyberpunk 2077 n’offriront pas la lune aux joueurs, mais plutôt deux vestes de cuir, une voiture et un nouveau look pour Johnny Silverhand.

Cette vague initiale de contenu supplémentaire pour le plus récent titre de CD Projekt Red peut sembler assez minime, mais, de toute évidence, il ne fallait pas s’attendre à des miracles de la part de l’entreprise polonaise, malmenée par le lancement catastrophique de sa nouvelle franchise en décembre dernier.

Plus concrètement, les trois DLC, essentiellement esthétiques, seront offerts gratuitement aux joueurs en même temps que la sortie de la prochaine mise à jour importante de Cyberpunk 2077, soit «très bientôt», sur consoles, PC et Stadia.

La patch en question, estampillée 1.3 et annoncée ce mardi, doit régler des dizaines de bogues, améliorer les performances du jeu, de même qu’ajouter une poignée d’améliorations de type «qualité de vie».

Parmi celles-ci, on retrouvera notamment des changements à la mini-carte lors de la conduite et la possibilité de changer la répartition des points d’avantages sur l’arbre de compétences de son personnage. On pourra aussi utiliser un ascenseur tout en transportant un corps. Pratique.

Pour les plus curieux, CD Projekt Red a présenté le contenu supplémentaire et discuté de la mise à jour 1.3 dans une diffusion Twitch en début d’après-midi, soulignant entre autres la difficulté de corriger un jeu déjà lancé en comparant le processus à une «chirurgie à cœur ouvert».

La liste complète des modifications du correctif 1.3 peut être consultée sur le site Web du jeu.

Rappelons que le studio a promis une mise à niveau gratuite de Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series X quelque part dans la deuxième moitié de 2021. Aucune date de sortie pour celle-ci n’a toutefois été précisée pour le moment.

