Fast & Furious 10: Jason Momoa en discussion pour y jouer un vilain

Si jamais, pour une raison très farfelue, vous trouviez qu’il n’y avait pas assez de gros bras et d’attitude dans les derniers Fast & Furious, on a une excellente pour vous: Jason Momoa serait en discussion pour jouer l’un des vilains du 10e chapitre.

Du moins, c’est ce qu’avancent des sources du Hollywood Reporter, précisant que l’acteur entamerait des «négociations finales» pour se joindre au prochain volet de la franchise d’action.

Les informations indiquent par ailleurs que le personnage de Momoa serait méchant, mais on n’en sait pas plus pour le moment sur ses motivations ou son rôle exact dans cette grande saga, aussi rapide que dangereuse.

Rappelons que l’un des piliers de la franchise, le toujours très divertissant Vin Diesel, militait jusqu’à très récemment pour que Dwayne «The Rock» Johnson reprenne son rôle de Luke Hobbs dans les derniers films de la série, malgré le conflit entre les deux acteurs, l’implorant même par le biais d’un message sur Instagram en novembre dernier.

«Je t’ai dit il y a des années que j’allais respecter ma promesse faite à Pablo [Paul Walker]. J’ai juré que nous nous rassemblerions pour montrer le meilleur de Fast pour la finale qu’est le 10! Je dis ça par amour, mais tu dois te présenter, ne laisse pas la franchise de côté, tu as un rôle très important à jouer», avait alors affirmé Diesel.

The Rock avait toutefois balayé du revers de la main l’invitation quelques semaines plus tard, disant qu’il n’y avait «aucune chance» qu’il revienne dans la franchise, accusant Diesel d’essayer de le manipuler.

Alors, est-ce que l’embauche de Jason Momoa, sans nécessairement qu’il reprenne le rôle de Hobbs, serait une façon d’essayer de combler l’absence de Johnson dans Fast & Furious 10? Ça reste à voir, mais c’est une théorie plausible.

Rappelons que la sortie de ce 10e chapitre, qui doit une fois de plus être réalisé par Justin Lin, est prévue pour le 19 mai 2023, avec un tournage qui pourrait s’enclencher dès ce printemps.

Quant à Momoa, on peut le voir ces jours-ci tenir le rôle de Duncan Idaho dans la première partie de Dune. Celui-ci a également terminé l’an passé le tournage de la suite d’Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom.

