Ship of Fools: le studio de Québec Fika Productions présente son roguelite coopératif

Le studio de Québec Fika Productions a levé officiellement le voile mercredi sur son nouveau jeu Ship of Fools, un roguelite d’action coopératif, qui s’annonce aussi éclaté que coloré.

Édité par la société britannique Team 17, connue notamment pour ses franchises Worms et Overcooked, le titre à la thématique navale doit paraître plus tard en 2022 sur PC et consoles. Il s’agira du premier jeu de l’entreprise québécoise, cofondée en 2018 par Antoine Grégoire-Slight, Étienne Gagnon et Marc-Antoine Fortier.

Image courtoisie Fika Productions

Fika avait d’ailleurs remporté avec Ship of Fools le prix Coup de cœur Banque Nationale de la Série Indie Ubisoft en 2021, de même que la compétition Catapulte en 2020. Cette fois-ci, le jeu a toutefois droit à un dévoilement en bonne et due forme, accompagné d’une première bande-annonce.

Jouable en local ou en ligne, Ship of Fools mettra les joueurs aux commandes d’un équipage de sympathiques matelots, appelées les Fools, qui devront naviguer à travers une dangereuse étendue d’eau, tout en protégeant leur navire d’une variété de menaçantes créatures aquatiques. Selon l’ennemi, il faudra adapter sa stratégie et donc travailler en équipe pour survivre.

Image courtoisie Fika Productions

Au-delà des combats, qui promettent «des canonnades chaotiques, des abordages épiques et des réparations de fortune», le titre développé à Québec mettra aussi de l’avant des phases d’exploration, alors que l’Archipel renfermera des trésors, des «magasins isolés dans les îles» et des personnages qu’il faudra secourir.

Image courtoisie Fika Productions

Une première démo sera par ailleurs présentée au public de Londres, lors de l’événement W.A.S.D., au début du mois d’avril.

Notons que Ship of Fools n’a toujours pas de date de sortie précise, mais il est déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur Steam.

