The Haunting of Verdansk: voici les détails de la mise à jour d’Halloween dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare

Il n’y a pas qu’Animal Crossing: New Horizon qui revêtira des habits particuliers pour l’Halloween... Call of Duty: Warzone et Modern Warfare feront de même avec une mise à jour spéciale pour célébrer la fête de l’épouvante!

• À lire aussi: Mario Kart Live: Home Circuit, c’est plus qu’une voiture téléguidée [CRITIQUE]

• À lire aussi: Retour de Dexter: «C'est une excellente occasion d'écrire une deuxième fin pour notre série»

Intitulé The Haunting of Verdansk, l’événement sera déployé dès le 20 octobre, tandis celui-ci se déroulera dans les titres d’Activision jusqu’au 3 novembre.

Au menu, de nouveaux modes de jeu pour Warzone et Modern Warfare, un fusil à pompe automatique (le JAK-12) et une version nocturne de Verdansk, avec un train fantôme et différentes surprises qui pourraient vous causer de petites frayeurs.

Image courtoisie Activision

Toutefois, c’est probablement les nouveaux ensembles aux couleurs de franchises d’horreur bien connues qui devraient retenir l’attention de bon nombre de joueurs.

D’un côté, les fans de Saw pourront ainsi prendre l’apparence de Billy, la sympathique marionnette de la série, alors que les nostalgiques qui préfèrent les classiques auront la chance de se cacher derrière les traits du vilain de Texas Chainsaw Massacre, Leatherface.

Image courtoisie Activision

Image courtoisie Activision

Chaque ensemble proposera notamment des plans d’armes spéciaux, des skins pour des véhicules et différents articles cosmétiques.

Image courtoisie Activision

Notons qu’un troisième antagoniste conçu par l’équipe de développement, le Dr Karlov, aura également droit à son ensemble de contenu. Contrairement aux deux autres, il est certes inconnu du public... mais il semble tout aussi terrifiant! Du moins, à sa façon.

Image courtoisie Activision

Dans le même ordre d’idées, certaines «loot boxes» de Warzone se métamorphoseront également du 20 octobre au 3 novembre, devenant des boîtes «Trick or Treat». Celles-ci offriront alors aux joueurs soit des articles spéciaux d’Halloween... ou tout simplement de petites frousses.

Image courtoisie Activision

L’ensemble des nouveautés est détaillé dans un billet de blogue partagé par Activision.

Image courtoisie Activision

Avec la parution de Call of Duty: Black Ops Cold War le 13 novembre prochain, s’agit-il du dernier grand événement organisé pour Modern Warfare? Ça reste à voir, mais si c’est le cas, on peut dire que le populaire titre aura droit à un au revoir assez particulier merci au cours des prochaines semaines!

À REGARDER