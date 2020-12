Des internautes utilisent la Xbox Series X/S pour jouer à des jeux de PS2

Il y a certaines choses auxquelles on ne s’attendait pas en 2020, comme une pandémie interminable ou une Xbox qui émule avec brio des jeux de PlayStation 2. Et pourtant!

• À lire aussi: Décembre 2020: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S

• À lire aussi: Essai Xbox Series X: l’excellente console dont vous n’avez peut-être pas besoin tout de suite

Comme l’a aperçu VG247, des internautes ont ainsi réussi à utiliser leur Xbox Series X et S pour jouer à des titres classiques de la PS2.

Un créateur sur YouTube, Modern Vintage Gamer, a d’ailleurs immortalisé l’expérience dans une vidéo d’une quinzaine de minutes, où il essaie notamment Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, God of War, Jak and Daxter, Gran Turismo 4 et TimeSplitters 2 sans (grand) problème sur sa Series S.

Mais alors, comment est-ce possible?

Ce qu’il faut savoir, c’est que le «mode développeur» de la Xbox Series X/S permet d’installer sur la console des applications compatibles avec la «Universal Windows Platform»... dont le logiciel d’émulation RetroArch. De ce fait, avec un peu de «taponnage», il est possible en théorie, et visiblement en pratique, de jouer à des jeux PS2, GameCube ou autre sur les plus récentes Xbox.

Évidemment, tout n’est pas parfait ou nécessairement très simple à mettre en place –et la légalité de la chose est un peu à géométrie variable– mais il est tout de même impressionnant de voir les vieilles exclusivités de Sony revivre sur des consoles de Microsoft.

Maintenant, comme la puissance de la PS5 est supérieure à celle de la Xbox Series S, est-ce que Sony pourrait proposer sa propre (et officielle!) solution d’émulation pour ses jeux classiques? Ça reste à voir, mais ne retenez pas votre souffle trop longtemps...

Rejoignez notre serveur Discord!