Voici où acheter une PS5 en ligne

La PS5 vous obsède depuis son dévoilement? Vous tremblez d’excitation à l’idée de tenir une manette DualSense entre vos mains? Le jour J est finalement arrivé, alors que la prochaine console de Sony sera officiellement mise en vente au cours des prochaines heures.

Ce jeudi 12 novembre, la PlayStation 5, en édition lecteur Blu-ray ou numérique, débarquera ainsi chez plusieurs détaillants canadiens, qui en feront exclusivement la vente en ligne.

En ce sens, Sony avait annoncé la semaine dernière que sa plus récente console ne serait vendue à son lancement que sur le Web, afin «d’assurer la sécurité de nos joueurs, détaillants et employés en cette période de COVID-19».

L’entreprise avait alors demandé aux joueurs de ne pas «camper ou faire la file» devant un détaillant le 12 novembre. Cela dit, celles et ceux qui ont précommandé une PS5 et choisi de la ramasser en magasin le jour du lancement pourront toujours le faire.

Mise à jour : Toutes les ventes de consoles PS5 au Canada le jour du lancement, le 12 novembre, se feront en ligne uniquement. Aucune console ne sera en vente en magasin. https://t.co/CYwbmiFPRC pic.twitter.com/euuTOcvRca — PlayStation Canada (@PlayStationQC) November 5, 2020

Évidemment, se procurer une PlayStation 5 ce jeudi ne risque pas d’être une mince affaire, vu la demande qui, comme dans le cas de la Xbox Series X, sera assurément très importante.

On vous recommande donc de faire preuve de patience, d’ouvrir les pages de plusieurs détaillants en même temps... et de rafraîchir régulièrement vos onglets au courant de la journée! Surtout que, dans le cas d’une poignée de magasins, on ne connaît pas l’heure exacte à laquelle les consoles seront mises en vente.

Certes, comme on vous l’a indiqué dans notre critique de la PS5, l’attente devrait en valoir la peine: la nouvelle PlayStation est une «très bonne machine», dotée d’une «manette incroyable».

Sans plus attendre, voici donc les endroits où vous pourrez vous procurer une PS5 en ligne dès le jeudi 12 novembre:

