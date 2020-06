The Last of Us Part II: cette bande-annonce reproduite en Lego est l’une des chose les plus absurdes que vous verrez aujourd’hui

Dans la catégorie des choses qui doivent prendre incroyablement du temps, quelqu’un a entièrement reproduit l’une des bandes-annonces de Last of Us Part II... en Lego! Et oui, c’est du génie.

• À lire aussi: The Last of Us Part II: on a parlé avec le coréalisateur et on vous livre nos premières impressions du jeu

• À lire aussi: Johan Renck de la série Chernobyl réalisera un épisode de Last of Us sur HBO

La délicieuse vidéo est l’œuvre de Pavel Prokhorov, alias Pavesome Films sur YouTube, qui a l’habitude de reprendre différentes scènes de films à la sauce «plastique».

Avec The Last of Us Part II, le minutieux cinéaste repousse une fois de plus les limites de l’attention aux détails en reprenant pratiquement image par image chaque moment de la bande-annonce qui avait été dévoilée l’an dernier, mais en conservant la trame audio de celle-ci.

Il en résulte une séquence aussi absurde qu’ingénieuse, surtout lorsqu’on prend en considération la nature sombre et crue du matériel d’origine. D’ailleurs, une mention spéciale à l’homme hot-dog (!) qui apparait vers la fin de la vidéo...

Bref, pour une bonne dose d’action et de combats sanglants entre des figurines Lego, c’est à voir!

Pour les autres qui préfèrent attendre la «vraie affaire», rappelons que The Last of Us Part II paraîtra le 19 juin prochain sur PS4.

(Merci à DualShockers pour l’étonnante découverte!)

À REGARDER