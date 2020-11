Call Of Duty: Black Ops Cold War pèsera près de 135 Go sur PS5 et Xbox Series X/S

Après avoir découvert la semaine dernière que Call Of Duty: Black Ops Cold War nécessitera jusqu’à 250 Go d’espace libre sur le disque dur de votre PC, on apprend ce mercredi que le prochain titre de la franchise ne fera pas non plus dans le «léger» sur consoles.

• À lire aussi: Plus de détails sur la campagne de Call of Duty: Black Ops Cold War [VIDÉOS]

Activision a ainsi annoncé que l’installation de Black Ops Cold War pèsera respectivement:

95 Go sur PS4

133 Go sur PS5

93 Go sur Xbox One

136 Go sur Xbox Series X/S.

Concrètement, c’est donc environ une quarantaine de Go qui s’ajouteront aux données du nouveau Call of Duty sur les consoles de prochaine génération. D’une part, c’est moins que sur PC, mais c’est tout de même non négligeable, surtout lorsqu’on prend en considération l’espace disque relativement modeste de la Xbox Series S, par exemple.

Cela dit, comme sur PC, il sera possible d’installer seulement certains modes de jeu pour limiter la taille du titre sur le stockage de sa console.

Reste toutefois à voir à quel point les prochaines mises à jour ajouteront du poids de Call Of Duty: Black Ops Cold War. Parce que si l’on se fie à ce que Modern Warfare nous a habitué au cours des derniers mois, ça pourrait ne pas être trop joli!

À REGARDER