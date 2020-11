Pokémon GO: la mise à jour «GO Beyond» amènera les saisons et de nouvelles créatures

De l'ajout de combats à la découverte de plus de 600 Pokémon dans le jeu, le monde de Pokémon GO n'a pas cessé d’évoluer depuis sa sortie. Et ça continue, puisqu’à partir du 30 novembre, Niantic déploiera «GO Beyond», une mise à jour majeure qui ajoutera de nouveaux Pokémon, augmentera le niveau maximum à 50 et introduira les saisons dans le jeu.

À partir du 30 novembre, d’importantes modifications à la façon dont les dresseurs peuvent changer de niveau seront ainsi introduites dans l’application mobile. De plus, des Pokémon de la région de Kalos débarqueront dans Pokémon GO, qui suivra aussi désormais le cours des saison.

Niveau maximum à 50

La mise à jour majeure amènera un réajustement des passages de niveau, qui rendra l’exercice beaucoup agréable et amusant pour tous. Les joueurs ayant atteint le niveau 40 pourront bientôt aller jusqu’au niveau 50.

Pour ceux qui n’ont pas encore atteint le niveau 40, la progression sera désormais plus facile avec le réajustement apporté par Niantic dans la mise à jour.

L’introduction des saisons

Pour ajouter plus de dimensions, Niantic introduira les saisons à Pokémon GO. Tous les trois mois, une nouvelle saison apportera une faune de Pokémon différente, ainsi que des formes variées, selon l’hémisphère dans lequel le joueur se trouve. Des événements thématiques se tiendront aussi en lien avec les saisons.

À partir du 1er décembre à 8h, heure du Québec, le coup d’envoi des saisons sera donné avec l’événement «Seasons of Celebration». L’événement introduira une nouvelle variété de Pokémon venant de toutes les régions, de même que des quêtes avec Professor Willow.

Nouveaux Pokémon

Des Pokémon découverts à l'origine dans la région de Kalos débarqueront par ailleurs également dans Pokémon GO. Depuis le lancement du jeu, des Pokémon des régions de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys et Galar ont été découverts. À partir du 2 décembre, on fera la connaissance de Pokémon originaires de la région de Kalos.

Voici les Pokémon qu’on pourra rencontrer:

Greninja

Talonflame

Pyroar

Chesnaught

Froakie

Frogadier

Fennekin

Braixen

Chespin

Quilladin

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Litleo

Klefki (exclusif à la France)

«Les 12 jours d’Amitié»

Dès ce mercredi, une série de super bonus seront ajoutés au titre mobile pour célébrer le lancement de l’événement «12 jours d’Amitié». Puis, après le déploiement de «GO Beyond», il y aura plus d’activités à faire en décembre pour profiter de toutes les modifications que la mise à jour apportera, comme la «Journée Communauté» de décembre et les événements pour les Fêtes.

Bref, une foule de rendez-vous spéciaux pour les dresseurs Pokémon GO qui pourront en profiter en respectant les mesures sanitaires de la région.

