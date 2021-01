Cyberpunk 2077 est déjà en solde sur PS4 et Xbox One

Vous n’avez pas peur des bogues? Tant mieux pour vous, parce que Cyberpunk 2077 est déjà offert au rabais en édition matérielle sur PS4 et Xbox One.

Un mois après la sortie du titre, Amazon offre les deux versions pour consoles à 54,99$ au lieu de 79,99$, soit une économie de 25$ (ou 31%, si vous êtes du genre à aimer les statistiques).

Blague à part, il y a quelques bonnes raisons d’acheter Cyberpunk 2077 dès maintenant, alors qu’il est en solde, et ce, même si les problèmes qui affligent le jeu sur PS4 et Xbox One ne sont pas encore tous réglés.

Par exemple, si vous êtes l’heureux détenteur d’une PS5 ou d’une Xbox Series X/S, le titre y offrirait des performances plus convenables que sur leurs prédécesseures.

Sinon, si vous utilisez encore votre PS4 ou votre Xbox One, sachez que CD Projekt Red a réitéré, mercredi, que le studio comptait faire paraître deux mises à jour majeures au cours des prochaines semaines, de même que des DLC gratuits plus tard en 2021.

D’ailleurs, si le jeu vous tente sur PlayStation, notons que seule l’édition matérielle du jeu est disponible pour le moment, alors que la version numérique a été retirée jusqu’à nouvel ordre du PlayStation Store en décembre dernier.

Bref, tout ça pour dire que Cyberpunk 2077 est en spécial sur PS4 et Xbox One.

Si vous le voulez, c’est par ici:

