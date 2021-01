Cyberpunk 2077: la dernière mise à jour provoquerait un bogue majeur, voici comment le contourner

CD Projekt Red a visiblement encore beaucoup de travail devant lui en ce qui concerne Cyberpunk 2077.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077 est déjà en solde sur PS4 et Xbox One

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: le cofondateur de CD Projekt s’excuse publiquement et précise l’avenir du jeu [VIDÉO]

Vendredi dernier, le studio polonais a fait paraître une nouvelle mise à jour majeure pour le titre, la patch 1.1, laquelle est censée apporter différentes améliorations sur le plan de la stabilité du jeu, notamment sur les consoles de génération précédente.

Or, plusieurs joueurs ont remarqué pendant la fin de semaine que la mise à jour en question avait également ajouté un tout nouveau bogue à Cyberpunk 2077... qui bloquait la progression dans l’histoire principale du jeu. Rien de moins.

Le problème apparaîtrait à la fin de la mission «Down on the Street», alors que Goro Takemura appelle V, ce qui habituellement mène à une discussion qui clôt la quête. Après la mise à jour, cependant, Takemura appelle... mais ne parle pas une fois que le joueur répond. Ce qui fait que la mission ne peut pas être terminée et que la progression dans l’histoire principale est donc stoppée.

Heureusement, CD Projekt Red a reconnu le problème au cours des dernières heures et dit chercher une solution. D’ici là, le développeur propose une façon de contourner le bogue sur son site web. Si vous êtes dans une fâcheuse position, voici donc ce que le studio conseille:

Chargez une sauvegarde qui vous amènera avant que Takemura et V quittent le bureau de Wakako. Terminez tout de suite la conversation avec Takemura à l’extérieur du bureau. Immédiatement après la discussion et lorsque les informations de la quête sont mises à jour, sautez 23 heures. Ensuite, voyez si Takemura vous appelle. Le dialogue devrait alors démarrer comme prévu.

Reste à voir maintenant quand CD Projekt Red pourra proposer une nouvelle patch pour régler le bogue, qui est assez incapacitant, surtout si vous n’avez pas accès à une sauvegarde précédente.

Rappelons que le studio compte proposer une autre mise à jour majeure pour Cyberpunk 2077 en février.

Sorti le 10 décembre dernier sur PS4, Xbox One et PC, autant le jeu a été encensé, autant il a été critiqué, en raison notamment de performances (et d’une expérience) qui varient extrêmement d’un système à l’autre.

Malgré les bogues, la colère de plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux et les nombreux remboursements demandés, Cyberpunk 2077 serait tout de même le jeu qui a obtenu le plus grand lancement numérique de l’histoire, selon SuperData Research, établissant des records de revenus et d’exemplaires vendus.