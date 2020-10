Novembre 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5

Le mois de novembre a beau être bien spécial pour Sony avec la sortie de la PS5, la firme japonaise ne déroge pas de ses bonnes habitudes et continue d'offrir de nouveaux jeux gratuits à ses membres PS Plus.

Ainsi, non seulement les joueurs PS4 pourront mettre la main sur un vaste RPG d'action et un sombre jeu de plateformes et d'exploration en novembre, mais celles et ceux qui se procureront une PS5 dans les prochaines semaines auront aussi accès gratuitement à Bugsnax, et ce, dès le 12 novembre.

Exceptionnellement, le titre coloré pourra être téléchargé sans frais jusqu'au 4 janvier 2021. Toutefois, même si Bugsnax paraît également sur PS4, il ne sera gratuit que pour les utilisateurs de la PS5.

Voici les jeux que les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement en novembre:

Bugsnax (PS5 seulement – dès le 12 novembre)

Middle-earth: Shadow of War (PS4 et PS5 – dès le 3 novembre)

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4 et PS5 – dès le 3 novembre)

D'ici là, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits d'octobre.

Par ailleurs, notons que Sony a également partagé ce mercredi la liste complète mise à jour des jeux qui seront offerts dans la PlayStation Plus Collection. Cette collection de titres incontournables de la PS4 sera accessible sans frais sur PS5 pour les abonnés PS Plus à partir du 12 novembre.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

