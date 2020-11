Cyberpunk 2077: il sera possible de censurer (ou non!) la nudité dans le jeu

Cyberpunk 2077 a beau avoir été dévoilé (et repoussé encore, encore et encore) depuis maintenant un bon moment déjà, on continue d’en apprendre chaque semaine sur son contenu et ses particularités, disons, uniques.

Après avoir découvert ses véhicules, ses modes vestimentaires, les différentes origines de son personnage principal et ses armes, entre autres, on sait désormais que le titre de CD Projekt Red pourra aussi être censuré au besoin.

En guise de rappel, si jamais vous l’aviez oublié, Cyberpunk 2077 proposera notamment aux joueurs de personnaliser les seins, les fesses et les organes génitaux de leur protagoniste. Ces parties intimes seront également sollicitées dans différentes scènes de sexe et visibles, à un moment ou un autre, sur votre téléviseur.

Ainsi, pour les yeux un peu plus chastes ou pour celles et ceux qui veulent jouer dans la salle familiale sans risquer d’offenser les autres membres de la maisonnée, un cadre du studio polonais, Łukasz Babiel, a confirmé sur Twitter qu’il existera une option pour cacher la nudité et censurer les aspects un peu plus osés du RPG d’action.

Yes. — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 22, 2020

Avec la quantité assez phénoménale de mods pour effectuer exactement le contraire dans les Sims ou Skyrim, on se demande si l’option de Cyberpunk 2077 sera très populaire. Mais bon, elle existe!

Rappelons que, la semaine passée, et pas plus tard que ce mardi, CD Projekt Red a partagé des vidéos de gameplay roulant respectivement sur les consoles Xbox et PlayStation.

Il faudra maintenant voir si le jeu paraîtra bel et bien le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, de même que sur PS5 et Xbox Series X/S par le biais de la rétrocompatibilité.

Vu le grand effort de promotion des dernières semaines, les chances sont assez bonnes que la date tienne cette fois-ci, mais on le croira quand on aura le jeu entre nos mains...

