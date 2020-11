La PS5 a passé proche d’être encore plus grosse

Dans sa critique de la PS5, ma collègue Kazzie a avoué que la console était tellement grosse qu’elle avait eu un peu de difficulté à lui trouver un trou dans son meuble télé.

Photo Kazzie Charbonneau L'une des premières tentatives de Kazzie... qui n'a pas tellement été fructueuse.

À 39 cm de hauteur, 26 cm de longueur et 10,4 cm de largeur, la plus récente PlayStation 5 est massive, gigantesque, gargantuesque. Utilisez le terme qui vous plaît, mais indépendamment de toutes ses qualités, elle est énorme. C’est un fait.

Eh bien, selon un article paru lundi sur le site web du Washington Post, la PS5 aurait pu être encore plus imposante, si ce n’était pas de l’intervention d’une équipe d’ingénieurs de Sony.

En entrevue avec le journal américain, le directeur artistique chez PlayStation, Yujin Morisawa, responsable de la conception de la console, a ainsi mentionné qu’il avait, au départ, dessiné une PS5 encore plus grosse que celle du concept qui a finalement été choisi.

«Quand j’ai commencé à dessiner, elle était beaucoup plus imposante, même si je ne savais pas ce que le Département d’ingénierie allait faire, a affirmé Morisawa. C’est un peu drôle que les ingénieurs m’aient en fait dit qu’elle était trop grosse. Alors, j’ai dû la rapetisser un peu par rapport au premier dessin.»

Image courtoisie Sony

À la défense du designer, celui-ci a souligné qu’il «ne savait pas à quoi s’attendre» au début de la conception de la PS5. N’ayant une idée que de la puissance de l’appareil, il a donc décidé de créer le plus d’espace possible à l’intérieur pour la circulation de l’air et le dissipateur thermique.

Quant aux commentaires et autres comparaisons loufoques sur le web au sujet de l’allure (et du gabarit!) de la console, qui ont d’ailleurs donné lieu à bon nombre de mèmes, Morisawa a dit les prendre d’un bon œil.

«Je crois que c’est une bonne chose, a-t-il dit en riant. Quand vous concevez quelque chose, vous voulez le rendre confortable. Parfois, ça ressemble à une plante, à un certain animal ou un à objet quelconque. Je pense que c’est plus confortable que quelque chose qui est bizarre ou quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant.»

«Je crois que c’est drôle, cependant. Je ne suis pas offensé ou rien. J’aime vraiment ce avec quoi les gens jouent. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je crois que c’est une bonne énergie», a précisé Morisawa.

La PS5 paraîtra le jeudi 12 novembre prochain. Il ne vous reste maintenant plus qu’à trouver un peu (beaucoup) de place sous votre téléviseur.

À REGARDER